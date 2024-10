Isole Tremiti maestra accetta l' incarico | riapre scuola dell' infanzia

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 1 ottobre 2024) Laha ufficialmente riaperto stamattina, con due settimane di ritardo, grazie allaMichela Liuzzi di Apricena. L’insegnante hato l’dopo che due colleghe prima di lei lo avevano rifiutato, così i sette piccoli studentipotranno iniziare l’anno scolastico vicino casa. A lezione in traghetto L’istituto era chiuso dal 2003 per mancanza di alunni. Anche quest’anno rischiava la stessa sorte, stavolta per mancanza di docenti. La nuovainvece ha deciso di raccogliere la sfida e andare a lezione in traghetto: “Sono consapevole non sarà facile, anche perché ad un soffio dalla pensione, con tanti comuni presenti in provincia di Foggia, l'arcipelagomi terrà più spesso lontana da casa. Ma hoto questa nuova sfida perché amo insegnare e amo i bambini”.