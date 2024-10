Il summit con Piantedosi Dalle Cascine alla stazione | Un piano straordinario per bonificare aree critiche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Firenze, 1 ottobre 2024 – Le, ladi Santa Maria Novella, l’area della Fortezza, la tramvia. Il ministro dell’Interno Matteoha preso appunti. E chiude il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, da lui straordinariamente presieduto, con und’azione che prende di petto le criticità, che hanno oltrepassato i livelli di guardia, di determinati luoghi della città, incrinando vivibilità e fruibilità e qualità dei servizi, come ad esempio il trasporto pubblico. La ppassa adesso al prefetto, Francesco Ferrandino, investita del non banale compito di varare un’ordinanza straordinaria mirata ad allontanare balordi e pregiudicatizone “rosse“.