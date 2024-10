Il capo ultrà dell’Inter doveva essere ammazzato e fatto sparire | l’inquietante rivelazione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 1 ottobre 2024) Negli ultimi giorni, nuove indiscrezioni stanno scuotendo l’ambiente delle curve milanesi. A seguito degli arresti avvenuti all’inizio della settimana, un’inchiesta delQuotidiano firmata da Davide Milosa ha portato alla luce dettagli inquietanti sulla feroce lotta interna per il controllo della Curva Nord. Secondo quanto emerso, uno dei capi della tifoseria, Andrea Beretta, era diventato bersaglio di un piano di eliminazione che prevedeva non solo la sua morte, ma anche la sparizione del corpo. Per questo scopo, i suoi rivali avevano persino acquistato della calce viva.