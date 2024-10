I Known Physics sono pronti a lasciare il segno | fuori il nuovo singolo e videoclip Adrenaline

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tutta la potenza del live nel loro ultimoe video Iilcon il loro”, un brano che invita a trasformare ogni sfida in una spinta verso l’alto. Prodotto da Riunite e Tour Music Fest, il contest europeo dedicato alla musica emergente, che ha visto la band vincitrice del premio #Riunitelaband nel 2023, il brano è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali a partire dal 27 settembre. Dopo un’estate trascorsa in tour, che li ha visti calcare i palchi di 20 città italiane dal Veneto alla Puglia, e in apertura di artisti come Modena City Ramblers, Punkreas, Meganoidi, La Sad, Sud Sound System, NoBraino, Piotta e Bambole di Pezza, la band si conferma in continua evoluzione ed è pronta a presentare il suocapitolo musicale.