Graziano Capaccioli– La Rosalia Alpina e la Faggeta Vetusta delle Foreste Sacre l’esposizione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Arezzo, 1 ottobre 2024 – In programma il 5 ottobre 2024 alle ore 17:00 l’inaugurazione della mostra fotografica “CAPACCIOLI – Lae la” organizzata da Mariae Nivis 1567 e patrocinata dal Parco nazionaleCasentinesi, all’internogallerie situate in V. Garibaldi 14/32 a Pratovecchio, Toscana. Mariae Nivis 1567 è la realtà d’eccellenza nata dall’amore per il bello e per la cultura della Famiglia Freschi & Vangelisti. A partire dalla missione di recuperare l’eredità culturale dell’antico Monastero domenicano di Pratovecchio, Mariae Nivis 1567 si impegna a tutelare il territorio, culla di vita e cultura, e valorizzare l’arte e la creatività in ogni declinazione.