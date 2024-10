Festival della Pace di Baronissi | Giovanni Caccamo in Concerto con il Parola Tour e Marcia della Pace

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 1 ottobre 2024) La Sindaca Anna Petta: “Il cantautoretestimonial del. Non solo un’occasione di festa, ma anche un momento di riflessione sull’importanzae del dialogo” Il programma di sabato 5 e domenica 6 ottobre 2024 Ingresso Libero «Vogliamo essere Costruttori di. Ognuno di noi, nel proprio piccolo, nella vita di tutti i giorni, può dare un lanciare un messaggio importante di unione, solidarietà e disamo. Ognuno di noi è artefice di cambiamento globale»: con queste parole esordisce il Sindaco di, Anna Petta, in occasionepresentazione stampa del “”. Tutto pronto per la seconda edizione che si svolgerà tra il 5 e 6 ottobre 2024 a, grazie alla preziosa collaborazione con l’Ordine dei Frati Minori del ConventoSS. Trinità.