Debuttare a cent’anni | i dipinti di Anna Maria Fabriani

(Di martedì 1 ottobre 2024) È la prima volta che le sue opere si offrono allo sguardo del pubblico. Un sicuro talento il suo, affinatosi accanto a uno dei maggiori esponenti della Scuola Romana, Carlo Socrate, ma rimasto poi confinato nella dimensione domestica, per censura e autocensura, per quel non sentirsi all’altezza, perché per le donne non è mai stato facile (e in parte ancora non lo è) ottenere la giusta considerazione e i relativi riconoscimenti, figurarsi nell’Italia patriarcale del secondo dopoguerra. E se una prima volta è sempre importante, questa è davvero speciale. Sì perché l’artista a cui è dedicata questa prima retrospettiva è, nata a Roma nel 1924, e che lo scorso 28 giugno ha compiuto cento anni.