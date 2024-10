Dalla nostalgia erotica di Balenciaga al manifesto di Stella McCartney per gli uccelli e il gioco magico di Sacai | cronache dalla Paris Fashion Week

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) “Save what you love”. È un grido d’amore per il pianeta quello che si leva durante l’ultima sfilata dialla. Ispirata dal libro “The End of the End of the Earth” di Jonathan Franzen, la stilista britannica ci invita a proteggere la natura, e in particolare gli, simbolo di libertà e fragilità. “Anch’io mi rivolgo agli animali per guarire e lasciarmi andare. Studi hanno dimostrato che sei minuti di cinguettii possono migliorare le condizioni di salute mentale“, scrivenel giornale “TheTimes“, distribuito tra il pubblico e stretto tra le mani delle modelle durante lo show che si è aperto sulle note di “Feeling good”, il successo di Michael Bublé che parla dell’alba di un nuovo giorno, quello che la stilista britannica auspica possa essere la svolta per il nostro pianeta.