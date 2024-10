Colombaniosservatori regionali contro desertificazione bancaria

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) "Per arginare il fenomeno dellae ridurne l'impatto negativo su famiglie e imprese è necessario un confronto permanente, all'interno di Osservatorisull'attività, tra i soggetti portatori di interesse, i rappresentanti delle istituzioni politiche e delle autorità competenti". Lo afferma il segretario generale di First Cisl Riccardo Colombani nel corso del convegno "La biodiversitàè linfa per i territori", organizzato da First Cisl Lazio, che si è tenuto oggi a Frosinone. Per il sindacalista "vanno POI istituite classifiche di sostenibilità delle banche correlate alla presenza fisica e/o alla certificata realizzazione di programmi di educazione digitale della clientela.