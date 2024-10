Chi ha inventato la prima cartolina postale al mondo?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 1 ottobre 2024) Laalfu inventata dagli austriaci ed emessa il 1° ottobre del 1869. Si chiamava Correspondenz-Karte e portava la firma di Emanuel Herrmann, un professore d’economia all’accademia militare Teresiana. L’idea era quella di utilizzare un formato più pratico e meno oneroso di una lettera per le comunicazioni più sintetiche. Così, si dedicò a quello che in un lungo articolo definì “Nuovo mezzo di corrispondenza”. L’idea piacque molto al direttore generale delle poste austriache, il barone Od-Maly che la trasformò in realtà. Si trattava di un cartoncino color avorio, pre-affrancato, con lo spazio dedicato al nome del destinatario e quello per il messaggio. Che non doveva superare le venti parole. La versione per la Cisleitania (ovvero l’Austria) prevedeva un francobollo con l’aquila bicipite degli Asburgo.