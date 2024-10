Carlo Cottarelli alla Normale per Lions e Ant

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il Delegato di Pisa di Fondazione Ant, Pietro Augello e il Presidente delPisa Certosa Stefano Sabadini promuovono un interessante evento in programma venerdì 4 ottobre, alle 17.30, a Palazzo del Consiglio dei Dodici in Piazza dei Cavalieri n. 1 a Pisa. "Dialogo con: “Cosa accade davvero nelle stanze del potere”". L’immagine delle aule parlamentari, in cui avvengono i confronti – o spesso gli scontri – fra maggioranza e opposizione per decidere il futuro del nostro Paese, è certo familiare a ogni cittadino. Non molti, invece, possono affermare di sapere con chiarezza come funzioni il sistema politico italiano e cosa accada realmente nei palazzi del potere.