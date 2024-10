Calcio femminile le migliori italiane della 4ªgiornata di Serie A | certezza Giugliano Polli chirurgica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tante certezze in occasionequarta giornata valida per laA 2024-2025 di, caratterizzata dalla roboante vittoriaJuventus che, con il poker calato ai danniFiorentina, si trova attualmente in solitaria alla vettaclassifica. Bene anche le detentrici del titoloRoma, passate contro il Napoli per 3-1, così come l’Inter che sta continuando a gravitare al vertice. Ma quali sono state legiocatricidell’ultimo turno? LEQUARTA GIORNATAA DIMANUELA(ROMA) – Come sempre incredibile l’impattogiallo rossa sul campo. La numero 10 infatti, oltre che mettere a referto una doppietta nella partita contro il Napoli, ha anche calciato per altre tre volte nello specchio. Devastante.