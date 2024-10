Ballando Con Le Stelle Milly Carlucci convince Barbara D’Urso | il patto da 70mila euro Contratto da capogiro

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 1 ottobre 2024)Con Lesembra essere riuscita area partecipare al programma Rai: l’accordo.torna in televisione. Stavolta da protagonista. Non accadeva da diversi mesi, professionalmente da un anno. La presentatrice è stata allontanata da Mediaset, in maniera brusca a suo dire, venendo sostituita alla conduzione di Pomeriggio 5 da Myrta Merlino.approderà a “con le2? – Foto: Mediaset Infinity – Cityrumors.itCologno Monzese l’ha tenuta in panchina qualche mese per poi non rinnovarle il. Una presa di posizione tutt’altro che gradita dalla donna, la quale non ha apprezzato i metodi con cui Piersilvio Berlusconi l’avrebbe messa alla porta dopo anni di onorata carriera., infatti, fino a qualche tempo fa (parliamo di due o tre anni orsono) a Mediaset era una garanzia.