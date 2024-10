Awarè mostra un nuovo approccio di Star Comics al fumetto

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 1 ottobre 2024) Le parole hanno un potere fortissimo. Ne basta una per cambiare l’umore di una persona, per renderla la più felice sulla Terra o per farla sprofondare nella tristezza. Il peso che le parole hanno si rende ogni giorno più palese, sotto i nostri occhi, e le conseguenze che esse determinano sono sempre più importanti. La parola è il fulcro dei rapporti umani che viviamo tutti i giorni ed è anche al centro del, in arrivo oggi per,scritto dal duo di sceneggiatori Alessandro Atzei e Manuele Morlacco, per la realizzazione grafica di Lidia Bolognini. Ilè ambientato sull’Isola di Muòn, dove troviamo degli abitanti con due peculiarità molto particolari: possiedono caratteristiche fisiche zoomorfe e quasi nessuno di loro ha la bocca.