Visite specialistiche incontri ed eventi | le iniziative per la lotta al cancro al seno in Bergamasca

(Di lunedì 30 settembre 2024) Vengono messe a disposizione 363logiche gratuite di prevenzione e diagnosi precoce, erogate con la collaborazione di 14 strutture sanitarie e associative in altrettante località di Bergamo e provincia. 50e percorsi gratuiti di sostegno psicologico. 1 incontro/convegno in presenza e in diretta streaming per parlare diale degli strumenti di prevenzione e diagnosi precoce che abbiamo nelle nostre mani. E poi un concerto con musiche di Star Wars al Teatro Gavazzeni di Seriate, un percorso d’arte all’Accademia Carrara, camminate e corse competitive e non competitive, passeggiata al rifugio Magnolini, postazioni informative e siti illuminati di rosa. Previsto il coinvolgimento di migliaia di persone. Un punto vendita della grande distribuzione – Esselunga di Stezzano – decorato in rosa per tutto il periodo.