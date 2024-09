Violenza e degrado in zona stazione oggi il ministro Piantedosi al Comitato di ordine pubblico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Bologna, 30 settembre 2024 – Ildell’Interno Matteotornerà a Palazzo Caprara per partecipare alprovinciale per l’e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Attilio Visconti. La presenza delera stata sollecitata dal sindaco Matteo Lepore all’indomani dell’omicidio avvenuto la notte tra martedì e mercoledì scorsi in piazza XX Settembre, e dove a perdere la vita per una coltellata al petto è stato il ventiseienne ivoriano Mamadou Sangare. Il secondo delitto di questo tipo in quattro mesi, nella stessa. Diversi i temi che saranno posti sul tavolo della Prefettura, quest’, con al centro naturalmente la questione – che ormai ha i tratti dell’emergenza, dati i continui fatti di sangue che vi accadono – della sicurezza in piazza XX Settembre e di tutta lalimitrofa allacentrale, fino alla Montagnola.