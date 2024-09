Va bene accetto | Pasquale un attimo dopo la frase della moglie annuncia il disastro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ad Affari Tuoi nella puntata andata in onda ieri domenica 29 settembre il protagonista assoluto èche ha portato a casa la bellezza di 45.000 euro. La sua partita tecnicamente è stata perfetta. Prudenza all'inizio, pacchi blu fatti fuori come birilli e qualche offerta prematura del dottore rifiutata. Quando in gioco erano rimasti il pacco da 300.000, quello da 75.000 e quello da 5.000 ha deciso di accettare l'offerta del dottore da 45.000 euro. Una mossa giusta perché pocosono stati fatti fuori i 300.000 e quella offerta non sarebbe più tornata. Certo, c'è un po' di amarezza perperché di fatto nel suo pacco, il numero 16 c'erano 75.000 euro. Esi è presentato a De Martino come un uomo irruento e con colpi di testa che spesso ha pagato a caro prezzo.