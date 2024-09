Una serata 70mila euro Compenso choc a Ballando con le stelle Milly non aveva voluto rivelarlo

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 30 settembre 2024) Sabato 5 ottobre, Barbara d’Urso farà un’apparizione speciale in primasu Rai Uno, partecipando acon lecome “Ballerina per una notte”. La sua esibizione, simile a quella di altri ospiti prima di lei, durerà all’incirca 15 minuti: ballerà insieme a un professionista e poi si sottoporrà al giudizio della giuria, con la possibilità di qualche siparietto divertente. C’è molta attesa per il confronto con Selvaggia Lucarelli, viste le loro precedenti tensioni, anche legali. Ma quanto guadagnerà la d’Urso per questa breve apparizione? E perché si vocifera che la sua presenza abbia causato qualche malumore in Rai? Partiamo dal: secondo le informazioni riportate da Dagospia, la d’Urso riceverà un cachet di circa 70 milaper partecipare al programma diCarlucci.