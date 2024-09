Una giornata di studi sul tema della conciliazione vita-lavoro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Arezzo, 30 settembre 2024 – Unadiper condividere riflessioni, criticità e buone pratiche sul. L’incontro, inserito nel progetto VLT -Toscana promosso dalla Regione Toscana, è in programma alle 9.00 di martedì 1 ottobre alla Casa dell’Energia di Arezzo e proporrà un confronto tra istituzioni, enti,osi e ricercatori per sensibilizzare sulle opportunità per promuovere una maggiore valorizzazione delle donne nel mercato del. Laambisce a dare il via a un processo di partecipazione e dibattito capace di coinvolgere imprese, lavoratori autonomi, liberi professionisti e amministrazioni pubbliche per arrivare a trovare un giusto equilibrio traprofessionale e personale, con una particolare attenzione orientata verso laticaparità di genere.