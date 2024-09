Terremoto Campi Flegrei via alle prove di evacuazione | cosa succederà nei prossimi giorni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Napoli, 30 settembre 2024 -, Ciciliano incontrerà gli abitanti della zona rossa per fare il punto sull’emergenza sismica. Si terrà giovedì 3 ottobre (18) a Bagnoli l’incontro del capo della protezione civile, Fabio Ciciliano, con i napoletani che vivono nelle zone a rischio. Poi si entrerà nel vivo del piano dicon l’esercitazione che coinvolgerà migliaia di cittadini, in calendario tra il 9 e il 12 ottobre. Venerdì 11 ottobre (17), verrà inviato a tutti i campani un messaggio d’emergenza It-Alert. Ecconei: le tappe della grande(che però non sarà obbligatoria).