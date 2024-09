Shaila Gatta chi sono la mamma Luisa e il papà Cosimo | Lui non voleva che facessi la ballerina

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ladisi chiamae per molto tempo ha lavorato come sarta da casa.ora ha un buon rapporto con entrambi i genitori ma negli anni non è sempre stato così, poiché in famiglia vistati dei periodi complicati, segnati da forti tensioni, proprio a causa della scelta delladi seguire il suo sogno. Una scelta chenon approvava. “Mio padreè autista Asl,ha fatto per anni la sarta in casa, soldi non ce n’erano tanti e per poter studiare danza alla Scuola Harmony di Napoli ho dovuto fare molte rinunce“, ha rivelatoin una passata intervista. Ad un certo punto,ha dunque deciso di lasciare Napoli per trasferirsi a Roma e cercare fortuna come. Tutto però contro il volere del padre, il quale non capiva come questa sua passione per il ballo potesse trasformarsi in un lavoro concreto.