Reti segnate dalle classi 2003 e seguenti | a Casteldebole sorridono con Urbanski Iling-Junior Fabbian e il solito Castro Gol giovani | in Europa solo lo Strasburgo meglio del Bologna

(Di lunedì 30 settembre 2024) Si può concordare sul fatto che Kacper, ancorché pubblicamente elogiato da Italiano in coda alla sfida con l’Atalanta, abbia peccato di ingenuità sabato notte nel concedere il sinistro a Samardzic, maestro in quel genere di giocata e spietato giustiziere di Skorupski al 90’. Ma non c’è dubbio che il ‘nuovo’, messosi alle spalle l’infiammazione al ginocchio dell’estate, sia tornato ai livelli a cui lo aveva lasciato Thiago Motta: sempre sul pezzo e già bomber aggiunto. Si può anche concordare sulla centralità un po’ perduta di Giovanninel gioco iper verticale di Italiano (che sabato, per arrivare alle punte, spesso ha saltato a piè pari i centrocampisti): ma anche, come, il suo contributo in termini di gol lo ha comunque già dato.