Pielle stavolta non puoi sbagliare Il sogno promozione è ripartito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Un anno fa laLivorno alzava al cielo la Supercoppa italiana a Montecatini Terme, dando il via ad una stagione esaltante, ma conclusa con l'amaro in bocca. La formazione toscana chiuse la regular season al primo posto, dominando il campionato di Serie B: ilsi è interrotto in semifinale, contro Avellino. Oggi la squadra biancoblù riparte con nuove e prestigiose ambizioni. La squadra affidata al coach Federico Campanella è considerata ai nastri di partenza come una delle formazioni più quotate per la. Il giusto mix tra esperienza e giocatori giovani, guidati in campo dal capitano Luca Campori, confermatissimo e pronto a dimenticare il finale della scorsa stagione.