Palazzo Wanny la casa della grande pallavolo

(Di lunedì 30 settembre 2024) Situato in via del Cavallaccio a Firenze, progettato dagli architetti Andrea Crociani e Giorgio Scarchilli e inaugurato nel 2022, circa tre anni dopo l'inizio dei lavori,, noto anche come Pala, è ladi due importanti realtĂSerie A1 difemminile: l'Azzurra Volley, per tutti il Bisonte Firenze, e la Scandicci Savino Del Bene. Come suggerisce il nome, è stato proprio il patron dei biancocelesti, l'imprenditoreDi Filippo, il promotore e finanziatore del progetto - sostenuto dal sindaco di Firenze Dario Nar, dal presidente dell’Istituto per il credito sportivo Andrea Abodi, dall’assessore allo Sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione e dal PresidenteRegione Toscana Eugenio Giani - di un impianto di circa 3.500 posti a sedere per gli eventi sportivi e che può toccare quota 5mila per altri tipi di attivitĂ .