Odissea al pronto soccorso ore di attesa senza alcuna cura

(Di lunedì 30 settembre 2024) Massa, 30 settembre 2024 – “Mi sono sentito abbandonato – è lo sfogo di Stefano Rivieri, dopo un disavventura aldell’ospedale delle Apuane. “Ho eseguito l’accesso il giorno 11 settembre alle 15,30 circa con l’ambulanza della Misericordia in codice giallo - racconta il paziente - su indicazione del medico circa una sospetta reazione avversa ad antibiotico. Sono arrivato con pressione 80/60 e al triage mi è stato assegnato il codice 4, nonostante il mio stato generale scadente. Avevo la febbre alta da più di 12 giorni, dolore in regione anale da 3 giorni, disidratato e con sospetta infezione in corso. Non ho ricevuto altro monitoraggio se non la saturazione e pressione arteriosa: niente Ecg, niente prelievo venoso.