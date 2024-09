Napoli-Monza 2-0 azzurri primi in classifica con 13 punti

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 30 settembre 2024) (Adnkronos) – Ilbatte 2-0 ile si porta in vetta alla Serie A dopo sei giornate. Tra le mura amiche dello stadio ‘Maradona’ i partenopei risolvono la pratica già nel primo tempo grazie alle reti di Politano al 22? e Kvaratskhelia al 33?. Inglisi portano a quota 13, scavalcando di un punto la Juventus e di due il terzetto composto da Milan, Inter e Torino.venti minuti di studio nei quali si fanno vedere gli ospiti al 7? con un cross interessante di Pereira dalla destra, Caprile smanaccia, la palla resta nell’area azzurra e Politano manda in corner. Sull’angolo ci pensa Lukaku ad allontanare la minaccia. All’11’ tentativo dalla distanza di Anguissa: palla alta. Al 22? al primo vero affondo passa in vantaggio la squadra di casa con Politano.