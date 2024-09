Manchester United ten Hag confermato dopo la sconfitta con il Tottenham

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nessuna rivoluzione in casa: Erik ten Hag rimane alla guida dei Red Devils anchelaper 0-3 subita conto il. A riportarlo è la BBC, che cita diverse fonti interne al club, che si dicono concentrate nei prossimi match contro Porto, in Europa League, e Aston Villa. Il club non ha diffuso nessuna nota ufficiale, ma rimane, quindi, l'intenzione di proseguire con il tecnico olandese, almeno fino alla prossima sosta per le Nazionali. Infatti, dallofanno sapere di valutare con molta attenzione la situazione, ma senza farsi influenzare dal risultato singolo, ed evidentemente questo, prima di due partite così importanti, non viene ritenuto il momento adatto per prendere decisioni., ten Haglacon il