Le anticipazioni e la trama della terza e penultima puntata di Brennero stasera in tv su Rai 1 alle 21 30Nella terza puntata della serie di Rai 1 i due protagonisti interpretati da Matteo Martari ed Elena Radonicich sono su piste diverse nella caccia al Mostro di Bolzano ma una nuova indagine li porta ancora a collaborare

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 30 settembre 2024) Un ostacolo inaspettato. Le strade che si dividono. Ma che si incontrano di nuovo in maniera inaspettata. È unadensa di avvenimenti e colpi di scena quella che va in ondain tv su Rai 121.30. Ladi, siamo sicuri, terrà incollati allo schermo i telespettatori. Ma per chi non può aspettare (o per chi si è perso quelle precedenti), è possibile vedere gli episodi diretti da Davide Marengo e Giuseppe Bonito, su Raiplay. Intanto, però, ecco ledegli episodi 5 e 6 che vedremoin prima tv. Ladel quinto episodio di “” L’sulha una battuta d’arresto, e solo la cieca ostinazione di Paolo () può rimettere in moto la