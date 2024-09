La sinistra condanna la strage del 1944 e non i nazisti di oggi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ci sono giorni, come ieri, in cui è giusto voltarsi indietro, guardare ciò che è accaduto e riflettere. Ottocento furono uccisi tra il 29 settembre e il 5 ottobre deldaia Marzabotto, Monzuno e Grizzana Morandi. Poco meno di duecento erano bambini, neanche i sacerdoti furono risparmiati. Sergio Mattarella, tornato nei luoghi dell'eccidio insieme al presidente tedesco Frank -Walter Steinmeier, ha ragione quando dice che «i fantasmi dell'orrore non hanno lasciato la Storia». E coglie il punto più importante quando ammonisce che «sbagliamo se pensiamo che il razzismo, l'antisemitismo, il nazionalismo aggressivo, la volontà di supremazia, siano di un passato che non ci appartiene». Le prove di quanto ciò sia vero si trovano da molte parti, anche non lontano da lì.