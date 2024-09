Iorio e la Vis Academy | Ho inseguito i sogni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Una campionessa il cui palmares parla ormai da solo, il cui cuore è modenese ma batte anche per la Corea del Sud e l’estremo oriente in generale e i cui primi passi sono stati a Sassuolo. Elisaè tornata da Parigi con un argento olimpico al collo, ottenuto in una prova a squadre di ginnastica artistica che sembrava maledetta per l’atleta classe 2003 specialista delle parallele. "Ho realizzato il mio sogno dei" racconta Elisa. Un sogno che parte in che modo, Elisa? "La mia passione per la ginnastica artistica è nata un po’ per caso, non era nei miei radar quando ero piccola, ma in quelli dei miei genitori sì, soprattutto dai tempi di Nadia Comaneci. Ero un po’ ‘spericolata’ in casa e così i miei genitori, piuttosto che farmi correre dei rischi tra le mura domestiche, hanno iniziato a farmi fare ginnastica prima a scuola, poi in società sportiva".