Inchiesta ultras l’avvertimento di Melillo | Rischi di condizionamenti mafiosi nelle società calcistiche basta far finta di niente

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ci sono “evidentidi deriva criminale degli stadi italiani” e “evidenti di condizionamento criminale e prettamente mafioso della vita delle”.su cui bisogna “smettere di fardie di voltare lo sguardo dall’altra parte”. Così il procuratore antimafia e antiterrorismo Giovanni, durante la conferenza stampa per parlare degli arresti dei capidi Milan e Inter. “Emerge dalle indagini il fatto che i vertici delle due tifoserie avessero siglato un patto di non belligeranza per massimizzare i profitti delle attività illecite”, ha aggiunto il procuratore di Milano, Marcello Viola, leggendo una parte delle intercettazioni e sottolineando che le attività erano finalizzate “all’ottenimento del massimo profitto“.