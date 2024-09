Il ‘nuovo’ Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ildi Conte: di seguito un articolo tratto dal sito www.sportmediaset.mediaset.it Chi può sentirsi tranquilla, tra le altre big della Serie A, sapendo che ildi Conte, senza gli impegni europei infrasettimanali, guida da solo la classifica? Non si può certo dire, dopo sei giornate, che la capolista se ne vada, come da noto coro da stadio. Si può però valutare un cammino che parla di una sconfitta, alla prima giornata, di un pari prestigioso, a Torino con la Juventus e di quattro vittorie. Ile i moduli Non stupisce la posizione in classifica, vista anche la rosa di livello a disposizione di Conte e i tanti ricambi di valore. Ma si può restare sorpresi dal modo in cui ilsi schiera in campo.