Il futuro del tabacco se ne parla ad Anghiari

(Di lunedì 30 settembre 2024) Arezzo, 30 settembre 2024 – Riflettori accesi sulla coltura simbolo della Valtiberina. Il nuovo appuntamento di Agri-innovazione, progetto promosso da Cia Arezzo in collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo-Siena, sarà infatti dedicato al. Il focus di approfondimento, in programma lunedi 30 settembre alle ore 21, si terrà ad, aperto dal sindaco Alessandro Polcri, all’Auditorium Pietro Mascagni, in via della Propositura. Partendo dagli aspetti storico culturali, l’excursus si concentrerà sulle prospettive future della filiera, strategica per l’economia agricola locale, regionale e nazionale, soffermandosi sull’urgenza di completare il percorso di innovazione e sicurezza, avviato da tempo dalle imprese agricole della vallata.