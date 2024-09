I piccoli campioni delle bocce a Viareggio In città sbarca il Campionato Italiano Juniores

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ildi2024 segna un ritorno molto atteso in Toscana dopo ben 33 anni. L’ultima edizione risale al 1991, quando fu Firenze a ospitare la competizione giovanile. Quest’anno sarà Sesto Fiorentino, già teatro dei Campionati Italiani di Raffa di categoria B e C nel 2023, a fare da åcornice alle finali. Dal 6 all'8 ottobre, 160 atleti, tra ragazze e ragazzicategorie Under 15 e Under 18, provenienti da tutta Italia, si contenderanno 10 titoli italiani nella specialità Raffa. Le gare si apriranno il pomeriggio di venerdì 6 ottobre a Pieve a Nievole, con le prove di tiro di precisione. Sabato 7 sarà dedicato alle eliminatorievarie categorie, che si terranno su campi sparsi nelle province di Firenze,, Pistoia e Prato.