Griezmann l’addio alla Francia | il 60% dei francesi lo voleva capitano al posto di Mbappé

(Di lunedì 30 settembre 2024) Antoineha annunciato il ritiro dNazionale francese. È con il cuore pieno di ricordi che chiudo questo capitolo della mia vita. Grazie per questa magnifica avventura ha scritto su X. Rmc Sport raccoglie le cadute e i trionfi del “petit diable” con la maglia dellail “monumento del calcio francese”, come lo descrisse Deschamps Il suo addio, senza troppi fronzoli. Perchéè così: pensa al collettivo prima che a se stesso. Sempre. La Nazionale ha perso “Un monumento del calcio francese”, come ha dichiarato Didier Deschamps. Trequartista emblematico, con un’intelligenza brillante, ha vissuto mille vite con la maglia della, dal debutto nel 2014. Le amare sconfitte al Mondiale 2014 e l’Europeo 2016 si sono poi trasformate in soddisfazioni: terzonella corsa al Pallone d’Oro del 2016 e la seconda stella conquistata nel 2018.