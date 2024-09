È il Como di Cutrone Fabregas concede il bis

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ilvince ancora, 3-2 contro il Verona, dopo una partita piena di emozioni. Grazie alle giocate di Nico Paz, sempre più stella, alla doppietta die al gol di Belotti. "Stiamo trovando sempre di più la densità di gioco che cerco a centrocampo - dice Cesc- Tutti fanno i giusti movimenti, ma dobbiamo lavorare sempre di più. Nico Paz? Ho sentito il ct dell’Argentina, lo sta osservando attentamente. È ancora giovane e può crescere". Il tecnico presenta la stessa formazione vista contro l’Atalanta e come a Bergamo i suoi impressionano nel primo tempo: gioco fluido e occasioni, fino quando arriva il gol al 43’: Fadera conquista palla e d’esterno serve a sinistra, che entrato in area non fallisce e buca la porta.