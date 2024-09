Depresso compra il kit del suicidio sul Dark Web e si uccide Il dramma di un 49enne

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 30 settembre 2024) Per mesi, un uomo di 49 anni, devastato dal dolore per la morte del padre, ha cercato un modo per togliersi la vita. Non usciva più di casa, schiacciato dalla depressione che lo aveva avvolto negli ultimi due anni. Tra i vari tentativi per porre fine al suo dolore, l’uomo si era rivolto all’associazione Luca Coscioni, sperando di poter essere accompagnato in una clinica in Svizzera per ilassistito. Tuttavia, dopo il rifiuto dell’associazione, ha probabilmente trovato una via alternativa attraverso ilweb, dove potrebbe aver acquistato delle fiale di una sostanza letale. L’indagine della procura La Procura ha avviato un’inchiesta sulla vicenda, con il pubblico ministero Arianna Ciavattini che ha aperto un fascicolo per istigazione alcontro ignoti. Gli investigatori sono al lavoro per capire chi abbia fornito le fiale letali all’uomo.