CdS – Giuntoli cerca un nuovo attaccante

Una vera data sul ritorno in campo ancora non c'è, né è ipotizzale a breve. Per questo resta il mistero sulle tempistiche del recupero di Milik, fermo ai box ormai da diversi mesi e destinato a lasciare presto Torino. Certo, la prossima pausa delle Nazionali potrebbe essere un buon momento per lavorare con Thiago Motta, ma molto dipenderà dall'polacco e da quanto sentirà dolore. Ricordiamo che l'ex Napoli si è fatto male durante l'amichevole del 7 giugno contro l'Ucraina: un infortunio, l'ennesimo, che poi lo ha costretto ad operarsi al menisco mediale del ginocchio sinistro. All'epoca si parlava di circa 40 giorni di stop, ma il recupero si è rivelato più lungo del previsto con il giocatore ancora alle prese con la riabilitazione.