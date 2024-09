Carrarese All’ultimo posto ma in crescita Segnali incoraggianti dal pari con la Reggiana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nel giorno in cui si è ritrovata da sola in fondo alla classifica laparadossalmente si è resa conto di poter risalire. Il punto conquistato, e più ancora la prestazione sfornata a Pisa contro la, sono tornate ad alimentare la fiammella della speranza in casa azzurra. La squadra si è ritrovata a livello di solidità difensiva incasellando il secondo ’clean sheet’ (zero gol subiti) della stagione e fermando così l’emorragia di reti (ne aveva presi 9 nelle ultime 3 gare). Il rientro in squadra di Illanes è stata sicuramente una delle chiavi di volta. La scelta di piazzarlo al centro della difesa ha pagato, con l’argentino che ha guidato con personalità la retroguardia garantendo chiusure puntuali. Anche gli altri compagni di reparto hanno fatto la loro parte.