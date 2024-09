Brescia si sparò dopo aver ucciso il vicino | non verrà processato Ecco perché

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 30 settembre 2024), 30 settembre 2024 – Giuseppe Valetti, il 78enne ex carabiniere che lo scorso 13 aprile hacon un colpo di pistola il muratore indiano Satpal Singh, 54 anni, e poi ha provato a uccidersi sparandosi in bocca, non avrà un processo. Lo ha deciso il gip, Mauro Liberti, che sulla scorta di una perizia disposta in sede di incidente probatorio ha dichiarato il non luogo a procedere. Proscioglimento “obbligato” Valetti, sopravvissuto per miracolo, è infatti in uno stato vegetativo che sembra irreversibile. Non è in grado di parlare, né di comprendere. Per il perito Valentina Stanga, incaricatala richiesta di valutazione psichiatrica avanzata dalla difesa, non è in grado di stare a giudizio. Di qui il proscioglimento. La famiglia di Singh, sposato e padre di due figli, potrà dunque far valere le proprie ragioni solo sperando nella giustizia civile.