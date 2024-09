Baseball l’Italia conquista uno splendido argento alla WBSC Blind Baseball International Cup

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 30 settembre 2024) Londra, 30 settembre 2024 – Medaglia d’per la Nazionale Italiana diper ciechiCup di Slough, alle porte di Londra. La selezione guidata da Marco Corazza si è arresa nella finale disputata con Cuba per 2-1, al termine di una partita nella quale gli azzurri hanno fatto registrare una marcata superiorità in attacco (nove valide a quattro), ma non sono riusciti a spuntarla, nonostante i cinque errori della selezione caraibica. La nostra rappresentativa non ha sfruttato le tante occasioni create. Al 1° inning, ad esempio, con quattro valide è arrivato solo il punto fatto segnare da Napoli e Trombini. Cuba ha immediatamente pareggiato con Perez sull’eliminazione di Merino. Rodriguez ha portato avanti la nazionale cubana e non è bastato il singolo di Fabio Trombini a cambiare l’inerzia della gara.