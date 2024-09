Approfondimento astrologico di Ottobre | il segno zodiacale Bilancia

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di lunedì 30 settembre 2024) Life&People.it, mese della, mese dei nuovi inizi. Con l’arrivo dell’equinozio d’autunno si conclude il ciclo iniziato sotto ildell’Ariete (opposto alla) ed inizia una nuova fase che vede la natura richiudersi su se stessa in cerca di un nuovo equilibrio. Quest’alchemico letargo cade proprio nel settimo settore, quello della. Si associano altermini quali giustizia armonia ed equilibrio La motivazione può essere spiegata con qualche cenno storico. Già gli Egizi credevano che l’anima dei morti prima di passare definitivamente nell’aldilà dovesse essere sottoposta a pesatura. Il compito spettava al Dio Anubi che poneva su due piatti rispettivamente una piuma ed il cuore del defunto per giudicarne la purezza d’animo in vita.