Un vero gentiluomo la recensione senza spoiler del film turco

(Di domenica 29 settembre 2024) Saygin è un gigolò di grande popolarità tra le donne ricche di una certa età, disposto a fare qualsiasi cosa per soddisfare le sue esigenti clienti, così da garantirsi una vita all’insegna di ogni comfort. In particolare ha una relazione elitaria con Serap, di diversi anni più grande di lui e che intende averlo tutto per sé, al punto da comprargli una lussuosa casa e a soddisfare ogni sua richiesta. Insieme a lui si trasferisce l’amico e collega Kado, il quale riceve l’insolito compito di provare a sedurre la figlia di Serap, che soffre di problemi di autostima. Ma nel frattempo anche Saygin si ritrova alle prese con qualcosa di imprevisto.