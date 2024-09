Superman David Corenswet racconta i dettagli del suo intenso aumento di peso per il ruolo dell' Uomo d' Acciaio

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 29 settembre 2024) La star di, ha parlatoa sua incredibile trasformazione fisica. La star diha recentemente partecipato al podcast Manly Things e, pur non potendo dire molto sul suodidel Domani del DCU, l'attore hato l'incredibile trasformazione fisica alla quale si è sottoposto. Diventarenon è un'impresa facile per un attore e lui ha detto ai conduttori: "Non pesavo 107 chili quando abbiamo iniziato le riprese. Avevo raggiunto il miomassimo prima. Non entravo in nessuno dei miei pantaloni a quel punto"., un insider svela altrisulla trama: "È l'esatto opposto de L'd'" L'incredibile trasformazione'attore Coresnwet ha aggiunto