Strage di Marzabotto 80 anni dopo | commemorazione con Mattarella e Steinmeier Segui la diretta

(Di domenica 29 settembre 2024) Bologna, 29 settembre 2024 – Una domenica speciale per non dimenticare. Oggi il capo dello Stato Sergioassieme al presidente della Repubblica federale tedesca, Frank-Walterarriverà aper laa 80dall’eccidio nazifascista. Alle 9.30 il cardinale arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, Matteo Maria Zuppi, celebrerà una messa in suffragio dei caduti. Poi i capi dello Stato incontreranno i parenti delle vittime a San Martino, borgo inizialmente risparmiato dai tedeschi, ma che poi venne colpito senza pietà il 30 settembre del 1944. L’appuntamento è fissato per le 11,30 circa.arriva qui per ribadire come il popolo tedesco si sia pentito di quanto accaduto non solo a, ma anche in altre località italiane. Deposte le corone a memoria delle vittime, i due presidenti, intorno alle 12.