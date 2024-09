Serie A 2024-2025 | il Napoli batte il Monza 2-0 e vola in vetta Vincono anche Roma e Lazio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) In attesa del posticipo del lunedì sera tra Parma e Cagliari, si è andata a completare oggi la sesta giornata dellaA di calciocon cinque incontri. C’era attesa per il match di stasera tra: al Diego Armando Maradona i partenopei di Antonio Conte dettano legge grazie alle reti degli esterni Politano e Kvaratskhelia, battono 2-0 la compagine lombarda eno inalla classifica a quota 13 punti, uno in più della Juventus. Nel primo pomeriggiole due compagini della capitale: prima la, chel’ex capolista Torino (prima sconfitta stagionale) per 3-2 con le reti di Guendouzi, Dia e Noslin (ad accorciare le distanza per i granata prima Adams e poi Coco), poi la, che si impone in rimonta per 2-1 sul Venezia grazie alle reti di Cristante e del giovanissimo Pisilli.