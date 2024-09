Scarafaggio nel piatto e intossicazione alimentare | brutta sorpresa in volo una foto sconvolgente | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) "Unonel pasto di mio figlio in aereo": a denunciare laè stata Suyesha Savant, che ha volato con il suo bimbo di 2 anni da Delhi a New York lo scorso 17 settembre con la compagnia aerea Air India. La passeggera ha pubblicato unasui social in cui si vede l'insetto nelconsegnatole dall'equipaggio di bordo. La donna ha fatto sapere anche che suo figlio, dopo aver mangiato in parte quel cibo, ha accusato dei rilevanti problemi di salute. "Ho trovato unonella frittata che mi è stata servita durante il. Mio figlio di 2 anni ne aveva mangiata più della metà quando abbiamo trovato l'insetto. Successivamente ha sofferto per un'", ha scritto la donna su X. A corredo lachoc delcon l'insetto dentro.