Rivoluzione in vista per il calciomercato | chiusura anticipata dal 2025

(Di domenica 29 settembre 2024) Le trattative tra le leghe europee per fermare il mercato il 15 agosto Le lamentele degli allenatori e delle società sulestivo che si conclude a campionato già iniziato potrebbero finalmente portare a un cambiamento radicale. Secondo quanto riportato dal The Times, sono in corso intense trattative tra i principali campionati europei per chiudere la finestra estiva entro il 15 agosto, a partire dalla stagione/2026. Premier League e Liga guidano il cambiamento Le due leghe maggiormente coinvolte nelle negoziazioni sono la Premier League e la Liga, con la Serie A pronta a unirsi grazie alle richieste della maggior parte degli allenatori. Anche la Bundesliga e la Ligue 1 sarebbero pronte a seguire questo cambiamento.