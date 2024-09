PS5 Pro niente sold-out in USA ed UK la richiesta del pubblico è meno alta del previsto?

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di domenica 29 settembre 2024) Tom Warren ha segnalato che PS5 Pro non è andata inout in USA e Regno Unito, indicando di conseguenza che la domanda delper la nuova console non sta superando l’attuale offerta di Sony. È importante precisare immediatamente che il giornalista di The Verge non ha condiviso dei dati precisi in merito alle unità di PlayStation 5 Pro attualmente prenotate dai fan, ma nonostante ciò il mancatoout è comunque un indicatore concreto dell’interesse che ilsta avendo nei confronti del nuovo hardware del colosso giapponese. Tom Warren ha aggiunto che il prezzo di PS5 Pro, 700 dollari in USA e 799 euro in Italia, “significa che la console sarà facilmente disponibile durante l’autunno“, indicando di conseguenza che la situazione non cambierà nemnei prossimi mesi ed in prossimità delle festività natalizie.