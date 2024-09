Pensione anticipata contributi figurativi nel calcolo dei 35 anni grazie alla Cassazione

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 29 settembre 2024) La Corte dirivoluziona il sistema previdenziale per quanto riguarda i requisiti per accedere: con le sentenze n. 24916/2024 e n. 24952/2024 viene stabilito che per accedere all’anticipo pensionistico introdotto dministra Fornero del governo Monti nel 2011 non è più indispensabile il requisito dei 35di contribuzione effettiva. Vanno infatti contati anche i periodi di contribuzione figurativa. Le due sentenze ribaltano una decisione di senso inverso emessa dstessadueprima (n. 30265/2022). Secondo gli ermellini, l’interpretazione tradizionale, che escludeva la contribuzione figurativa daldei 35, non è più applicabile dal momento che porterebbe a un’attuazione restrittiva e iniqua della normativa previdenziale.